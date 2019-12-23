Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе

Как отметили в МИД РФ , телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии", - говорится в сообщении.

Ранее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии.