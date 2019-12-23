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Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию в Ливии

20:38 23.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии и содействие стабилизации ситуации в Ливии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии", - говорится в сообщении.
Ранее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, и в Москву с этой целью в понедельник прибывает турецкая делегация.
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Обострение конфликта в ЛивииВойна в СирииМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМИД РФМИД ТурцииЛивияТурцияСирияРоссияВ мире
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