Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
Эта версия будет оснащена двигателем 2,0 MPI, интеллектуальной вариаторной трансмиссией нового поколения Smartstream IVT и передним приводом. Кроме того, Seltos получил систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.
В дальнейшем в России появятся и другие версии корейского кроссовера с полным и передним приводом — с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T GDI.
29 ноября 2018, 21:40Kia представила Soul нового поколения