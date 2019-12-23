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Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России
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РИА Новости

Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России

20:34 23.12.2019 (обновлено: 21:10 23.12.2019)
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© Фото : "Киа Моторс Россия и СНГ"Автомобиль KIA Seltos
Автомобиль KIA Seltos
© Фото : "Киа Моторс Россия и СНГ"
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
Эта версия будет оснащена двигателем 2,0 MPI, интеллектуальной вариаторной трансмиссией нового поколения Smartstream IVT и передним приводом. Кроме того, Seltos получил систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.
В дальнейшем в России появятся и другие версии корейского кроссовера с полным и передним приводом — с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T GDI.
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Kia SeltosАвтоKia MotorsРоссия
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