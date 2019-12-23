Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России

Эта версия будет оснащена двигателем 2,0 MPI, интеллектуальной вариаторной трансмиссией нового поколения Smartstream IVT и передним приводом. Кроме того, Seltos получил систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.