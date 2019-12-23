СК не стал заводить дело об изнасиловании на фотографа Василиадиса

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Следствие отказалось возбуждать уголовное дело против фотографа Игоря Василиадиса, которого модель обвинила в изнасиловании, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.
Ранее потерпевшая обратилась в полицию, утверждая, что провела вечер вместе с Василиадисом в одном из столичных ресторанов, после чего тот пригласил ее к себе домой и надругался над ней.
"Сегодня Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении моего подзащитного, Игоря Василиадиса. Защита получила копию соответствующего постановления. Все подозрения в отношении моего клиента сняты. В мае месяце этого года некая гражданка утверждала, что он ее изнасиловал. По результатам доследственной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - сказал адвокат.
Игорь Василиадис — российский фотограф греческого происхождения. Снял более ста обложек для глянцевых журналов. Работал с брендами Londa, Wella, Hennessy и Moët & Chandon. На его счету сотрудничество с Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel, Wall Paper, AMICA, ZiNC, Flair, Spoon.