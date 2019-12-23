СК не стал заводить дело об изнасиловании на фотографа Василиадиса

"Сегодня Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении моего подзащитного, Игоря Василиадиса. Защита получила копию соответствующего постановления. Все подозрения в отношении моего клиента сняты. В мае месяце этого года некая гражданка утверждала, что он ее изнасиловал. По результатам доследственной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - сказал адвокат.