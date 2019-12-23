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Сын Хашукджи заявил о доверии саудовскому правосудию
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РИА Новости

Сын Хашукджи заявил о доверии саудовскому правосудию

20:05 23.12.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ДОХА, 23 дек - РИА Новости. Старший сын убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Салах заявил о доверии саудовскому правосудию после того, как генпрокуратура королевства назначила смертную казнь пятерым исполнителям убийства его отца, но не предъявила обвинений советникам наследного принца.
"Чистое правосудие основано на двух принципах: справедливости и скорости судебного разбирательства, нет никакой несправедливости или проволочек. Сегодня суд установил справедливость по отношению к детям покойного Джамаля Хашукджи. Мы подтверждаем наше доверие саудовской судебной системе на всех уровнях, ее справедливость", - написал сын Хашукджи в своем Twitter.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы на всех за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик. Подозреваемые в планировании и организации этого преступления советники наследного принца Саудовской Аравии - Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири – наказания избежали за отсутствием доказательств их причастности к убийству. Прокуратура установила, что преступление носило непреднамеренный характер. В рамках расследования дела было проведено десять заседаний. При этом, как отметили в прокуратуре, на них присутствовали представители турецкого посольства и семьи Хашукджи.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Джамаль Хашукджи
Вчера, 17:05
В МИД Турции прокомментировали приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияСтамбулВ мире
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