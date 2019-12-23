Проект "Мой Дагестан – моя вода" охватит около 70 объектов в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 23 дек – РИА Новости. Около 70 объектов водоснабжения планируется отремонтировать или построить в Дагестане в будущем году в рамках инициированного главой республики Владимиром Васильевым проекта "Мой Дагестан - моя вода".
Как сообщает пресс-служба Минстроя Дагестана, в 2019 году в проект "Мой Дагестан – моя вода" были включены 48 объектов, готовность 30 из них составляет около 90% и они должны быть сданы в этом году.
По данным куратора проекта Анны Безруковой, качественной питьевой водой по итогам реализации проекта "Мой Дагестан – Моя вода" по планам этого года будут обеспечены более 500 тысяч жителей республики.
"В рамках проекта идет строительство 48 объектов водообеспечения, благодаря чему полмиллиона дагестанцев получат качественную питьевую воду", - процитировали Безрукову в пресс-службе.