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Республика Дагестан
2019-12-23T19:52+0300
https://ria.ru/20191223/1562744614.html
Дагестан в 2020 году проведет кадастровую оценку земель
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РИА Новости

Дагестан в 2020 году проведет кадастровую оценку земель

19:52 23.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Узаков / Перейти в фотобанкВид на село в Дагестане
Вид на село в Дагестане
© РИА Новости / Сергей Узаков
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 23 дек – РИА Новости. На территории Дагестана в 2020 году будет проводиться государственная кадастровая оценка земель, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее глава Дагестана Владимир Васильев подчеркивал, что к нему обращается большое количество людей с просьбами навести порядок в землепользовании, принадлежности территорий, объектов, в вопросах учета. "Когда эта работа была начата, то выяснилось, что порядка 300 тысяч собственников объектов не платят налогов, потому что их объекты не были поставлены на кадастровый учет или по ним отсутствовала инвентаризационная стоимость", - сказал он.
При этом руководитель региона подчеркивал, что "на бизнес не будет непосильной нагрузки, а, наоборот, будут приняты меры для создания комфортных условий".
Оценка 2020 года охватит земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности, особо охраняемых территорий и водного фонда. Для подготовки к работе "Дагтехкадастр" запросил информацию у муниципалитетов.
"Наиболее важный вопрос – это земли промышленности, на которых расположены производственные предприятия", - привели в пресс-службе слова главы "Дагтехкадастра" Александра Беднягина.
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Беднягин также напомнил, что с 1 января "Дагтехкадастр" начнет прием заявлений от правообладателей объектов и органов госвласти на исправление ошибок по завершенной государственной кадастровой оценке 2019 года.
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