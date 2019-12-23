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Республика Дагестан
2019-12-23T19:48+0300
https://ria.ru/20191223/1562744520.html
Бюджет Дагестана в 2020 году будет бездефицитным
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РИА Новости

Бюджет Дагестана в 2020 году будет бездефицитным

19:48 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МАХАЧКАЛА, 23 дек – РИА Новости. Закон о бюджете Дагестана на 2020 год принят на заключительной, декабрьской сессии Народного Собрания республики, в работе которой принял участие глава региона Владимир Васильев; бюджет будет бездефицитным, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

"С учетом допоступления налогов и федеральных дотаций прогнозируется, что общий объем доходов республиканского бюджета составит 138 миллиардов 556 миллионов рублей. Он увеличился почти на 40%. В такой же сумме планируется и объем расходов региона, следовательно бюджет стал бездефицитным. В следующем году увеличатся дотации по заработной плате, поддержке детей-сирот и лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан", - отметили в пресс-службе.

Согласно основному финансовомудокументу республики, на оснащение медучреждений региона современным оборудованием будет выделено 1,5 миллиарда рублей Кроме того, в Республиканской инвестиционной программе будут задействованы все 52 муниципалитета республики.
Также в следующем году планируется построить 25 школ и 39 детских садов, 11 объектов газовых сетей, очистных сооружений. Кроме того, 4 миллиарда рублей заложено на улучшение водоснабжения жителей региона.
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В пресс-службе сообщили, что проект бюджета Дагестана на 2020 год был принят во втором чтении единогласно.
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