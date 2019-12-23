Бюджет Дагестана в 2020 году будет бездефицитным

"С учетом допоступления налогов и федеральных дотаций прогнозируется, что общий объем доходов республиканского бюджета составит 138 миллиардов 556 миллионов рублей. Он увеличился почти на 40%. В такой же сумме планируется и объем расходов региона, следовательно бюджет стал бездефицитным. В следующем году увеличатся дотации по заработной плате, поддержке детей-сирот и лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан", - отметили в пресс-службе.