"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев

Глава правительства отметил, что до завершения реализации проекта осталось "совсем чуть-чуть осталось". Медведев подчеркнул, что американские власти также понимают, что Россия достроит газопровод, несмотря на ограничительные меры.

По словам премьера, у "Газпрома" есть альтернативные варианты дальнейшего строительства.

"Ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы - месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше", - сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что в этом "нет никакой катастрофы", особенно на фоне договоренностей России и Украины по транзиту.

Американский президент Дональд Трамп несколько дней назад подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, прокладывающих трубы, немедленно прекратить строительство.