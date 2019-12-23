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"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев
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РИА Новости

"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев

19:43 23.12.2019 (обновлено: 21:41 23.12.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что "Северный поток — 2" будет достроен вопреки американским санкциям.
Глава правительства отметил, что до завершения реализации проекта осталось "совсем чуть-чуть осталось". Медведев подчеркнул, что американские власти также понимают, что Россия достроит газопровод, несмотря на ограничительные меры.
По словам премьера, у "Газпрома" есть альтернативные варианты дальнейшего строительства.
"Ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы - месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше", - сказал Медведев.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
Он также подчеркнул, что в этом "нет никакой катастрофы", особенно на фоне договоренностей России и Украины по транзиту.
Американский президент Дональд Трамп несколько дней назад подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, прокладывающих трубы, немедленно прекратить строительство.
Компания Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Вчера, 13:29
"И какая разница?". Эксперты о "Северном потоке-2" после санкций СШАШвейцарская Allseas из-за санкций США решила приостановить прокладку "Северного потока-2". Официальные лица РФ, юристы и политические эксперты оценили шансы на завершение строительства и рассказали о "плане Б" в случае форс-мажора.
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Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампДмитрий МедведевГазпромРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А может американцы взывают к совести патриотов России , и как бы намекают . не продавайте мол остатки своего национального ...достояния .
23 декабря, 21:04
Михаил Квашнин
30920124
Их в дверь ,они в окно ..))
23 декабря, 20:45
Василий Алибабаевич
16101107
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