"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев

ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что "Северный поток — 2" будет достроен вопреки американским санкциям.
Глава правительства отметил, что до завершения реализации проекта осталось "совсем чуть-чуть осталось". Медведев подчеркнул, что американские власти также понимают, что Россия достроит газопровод, несмотря на ограничительные меры.
По словам премьера, у "Газпрома" есть альтернативные варианты дальнейшего строительства.
"Ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы - месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше", - сказал Медведев.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"
Он также подчеркнул, что в этом "нет никакой катастрофы", особенно на фоне договоренностей России и Украины по транзиту.
Американский президент Дональд Трамп несколько дней назад подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, прокладывающих трубы, немедленно прекратить строительство.
Компания Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Вчера, 13:29"И какая разница?". Эксперты о "Северном потоке-2" после санкций СШАШвейцарская Allseas из-за санкций США решила приостановить прокладку "Северного потока-2". Официальные лица РФ, юристы и политические эксперты оценили шансы на завершение строительства и рассказали о "плане Б" в случае форс-мажора.