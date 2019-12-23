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Медведев прокомментировал тариф на транзит газа через Украину
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РИА Новости

Медведев прокомментировал тариф на транзит газа через Украину

19:35 23.12.2019 (обновлено: 21:32 23.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 23 дек — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев назвал "очень гуманным" размер тарифа на транзит российского газа через Украину.
Глава кабмина подчеркнул, что все попытки Киева взвинтить стоимость прокачки "мало чем закончились".
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Новый расклад: каким будет договор о газовом транзите
По словам Медведева, если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не удалось.
Ранее на совещании с вице-премьерами глава правительства назвал достигнутые договоренности по транзиту компромиссом.

"Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти. Много работали над этим коллеги — и вы, и другие коллеги из правительства, из "Газпрома". Результаты таковы, как были названы. Тем не менее их нужно закрепить", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что теперь необходимо проследить, чтобы все составляющие этой сделки реализовались на практике.
"Речь идет и о самой мировой сделке, и о целом ряде других решений, включая решения, связанные с транзитом, то есть уже решения, которые на уровне компаний принимаются", — заключил премьер.
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Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения. Правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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Оператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныДмитрий МедведевГазпромРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обокрасть своих пенсионеров и подарить 3 лярда зелени украинским это очень гуманно. Вот только по отношению к кому ?
23 декабря, 20:36
УПУшат Помоев
70204216
"Гуманность - это "Человеколюбие". Пенсионеры РФ платят за газ и электричество половину пенсиии! Где здесь гуманность?!!!
23 декабря, 19:55
gxkan
57000024
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