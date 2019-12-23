Медведев прокомментировал тариф на транзит газа через Украину

ГОРКИ, 23 дек — РИА Новости. Председатель правительства Председатель правительства Дмитрий Медведев назвал "очень гуманным" размер тарифа на транзит российского газа через Украину

Глава кабмина подчеркнул, что все попытки Киева взвинтить стоимость прокачки "мало чем закончились".

По словам Медведева, если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не удалось.

Ранее на совещании с вице-премьерами глава правительства назвал достигнутые договоренности по транзиту компромиссом.

"Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти. Много работали над этим коллеги — и вы, и другие коллеги из правительства, из "Газпрома". Результаты таковы, как были названы. Тем не менее их нужно закрепить", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что теперь необходимо проследить, чтобы все составляющие этой сделки реализовались на практике.

"Речь идет и о самой мировой сделке, и о целом ряде других решений, включая решения, связанные с транзитом, то есть уже решения, которые на уровне компаний принимаются", — заключил премьер.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.