Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы

Ранее дело возвращали в прокуратуру для устранения нарушений, в понедельник суд начал заново его рассматривать. По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции, которые были допрошены в понедельник в суде.

"Прошу назначить наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима",- заявил прокурор в ходе прений.

Допрошенный в понедельник сотрудник 2 оперативного полка полиции рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за свою жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например, кислота или горючая жидкость". Один из потерпевших рассказал, что загнул Раджабову руку за спину, но "насилие при задержании не применялось". При этом второй, отвечая на вопрос адвоката, подтвердил показания, данные ранее, о том, как его коллега догнал обвиняемого, толкнул и уложил на землю.

Вину Раджабов не признает. Сторона защиты утверждала, что его вина материалами уголовного дела не подтверждается и объективные доказательства отсутствуют. Защита считает, что в действиях Раджабова нет состава преступления, и просит оправдать подзащитного.