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Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля
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РИА Новости

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

19:34 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Ранее дело возвращали в прокуратуру для устранения нарушений, в понедельник суд начал заново его рассматривать. По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции, которые были допрошены в понедельник в суде.
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"Прошу назначить наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима",- заявил прокурор в ходе прений.
Допрошенный в понедельник сотрудник 2 оперативного полка полиции рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за свою жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например, кислота или горючая жидкость". Один из потерпевших рассказал, что загнул Раджабову руку за спину, но "насилие при задержании не применялось". При этом второй, отвечая на вопрос адвоката, подтвердил показания, данные ранее, о том, как его коллега догнал обвиняемого, толкнул и уложил на землю.
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Вину Раджабов не признает. Сторона защиты утверждала, что его вина материалами уголовного дела не подтверждается и объективные доказательства отсутствуют. Защита считает, что в действиях Раджабова нет состава преступления, и просит оправдать подзащитного.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Мещанский суд г. МосквыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Позор! По этим нынешним российским судьям и прокурорам, по полицейским-лжесвидетелям, тюрьмы не просто плачут, а уже рыдают. Ну и по тем, чьи интересы они отстаивают.
23 декабря, 19:54
sshokollayder
1200018
Потерпевших "морально" гвардейцев очень конечно жалко... Звук падающей бутылки - это конечно за гранью понимания.. Разве можно так с ними поступать?
23 декабря, 20:57
Илья Беляев
250014
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