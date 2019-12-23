На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым

Как заявили в ведомстве, мост через Керченский пролив был построен "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права".

"Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией украинских территориях", — говорится в сообщении министерства.

Украинские дипломаты также сообщили, что передали Москве ноту протеста.

Запуск поездов по мосту

Ранее Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Президент назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — "красавцем".