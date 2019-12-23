Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций

Согласно документу, который Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.

В первом случае санкции будут введены после того, как разведка и Госдепартамент представят доклад, подтверждающий "вмешательство" Москвы в американскую политику. Если результаты доклада будут свидетельствовать об обратном, это послужит поводом к снятию ограничительных мер.

Санкции из-за Украины предполагается вводить по аналогичному принципу. В течение 45 дней после подписания документа разведка и Госдеп должны определить, ведет ли или поддерживает Россия военные действия против соседнего государства.

Законопроект о санкциях

Законопроект DASKA внесли в конгресс в феврале, на прошлой неделе его одобрил комитет сената по антироссийским санкциям.

Согласно регламенту после этого законопроект выносится на рассмотрение всего сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.

В случае принятия закон приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России , а также против госдолга.