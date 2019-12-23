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Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
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РИА Новости

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

19:00 23.12.2019 (обновлено: 23:50 23.12.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Согласно документу, который Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.
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В первом случае санкции будут введены после того, как разведка и Госдепартамент представят доклад, подтверждающий "вмешательство" Москвы в американскую политику. Если результаты доклада будут свидетельствовать об обратном, это послужит поводом к снятию ограничительных мер.
Санкции из-за Украины предполагается вводить по аналогичному принципу. В течение 45 дней после подписания документа разведка и Госдеп должны определить, ведет ли или поддерживает Россия военные действия против соседнего государства.

Законопроект о санкциях

Законопроект DASKA внесли в конгресс в феврале, на прошлой неделе его одобрил комитет сената по антироссийским санкциям.
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Согласно регламенту после этого законопроект выносится на рассмотрение всего сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.
В случае принятия закон приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против госдолга.
При этом американский Минфин не раз заявлял, что не рассматривает столь жесткие меры в отношении России. В прошлый вторник в Торговой палате США подчеркнули, что в случае принятия законопроекта американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб.
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Санкции в отношении РоссииРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
5 лет грозят и вводят санкции...теперь из ада придумали... Ну не будем пользоваться долларом что дальше?
23 декабря, 19:14
Алексей Алекс
255800020
Патриоты во всём виноваты, они Украину каждый день хоронят и голодом моря хотя Газпром им газ подарил и 3 лярда долларов
23 декабря, 19:14
Виктор Блаблаев
8214153174
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