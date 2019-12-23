Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Республика Алыгея), 23 дек - РИА Новости. Вопрос с вовлечением неиспользуемых сельхозземель в оборот необходимо двигать вперед, заявил президент России Вопрос с вовлечением неиспользуемых сельхозземель в оборот необходимо двигать вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Генеральный директор ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" Петр Романишин пожаловался президенту, что многие земли, которые в советское время использовались под виноградники, в настоящее время приватизированы и не используются по назначению.

"(Владельцы - ред.) получили эту землю как земли сельхозназначения и хотят перевести это в земли поселений, многократно увеличив ее стоимость... Они ждут возможности перевести ее из земель сельхозназначения в земли поселений, и как только подпись появляется, стоимость земель возрастает в 10-20-30 раз сразу", - отреагировал Путин.

Романишин обратился к президенту с просьбой увеличить банк предложения земли, в том числе налоговыми стимулами.