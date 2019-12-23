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Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями
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РИА Новости

Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями

18:55 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Республика Алыгея), 23 дек - РИА Новости. Вопрос с вовлечением неиспользуемых сельхозземель в оборот необходимо двигать вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Генеральный директор ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" Петр Романишин пожаловался президенту, что многие земли, которые в советское время использовались под виноградники, в настоящее время приватизированы и не используются по назначению.
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"(Владельцы - ред.) получили эту землю как земли сельхозназначения и хотят перевести это в земли поселений, многократно увеличив ее стоимость... Они ждут возможности перевести ее из земель сельхозназначения в земли поселений, и как только подпись появляется, стоимость земель возрастает в 10-20-30 раз сразу", - отреагировал Путин.
Романишин обратился к президенту с просьбой увеличить банк предложения земли, в том числе налоговыми стимулами.
"Это правильно, давно обсуждается. Нужно только двигать это вперед. Это касается не только виноградных земель, просто всех земель сельхозназначения", - ответил Путин.
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