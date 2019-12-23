Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований

"Я тогда не все сказал как бы. Сейчас, знаете, добавлю. Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал, ну мы с ним много разговаривали, в том числе и о его участии в этих самых неформальных формированиях вооруженных. Он мне говорил: а в Чечне, говорит, раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда, он говорил. Жить было по-другому невозможно", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.