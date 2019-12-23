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2019-12-23T18:52+0300
https://ria.ru/20191223/1562742004.html
Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований
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РИА Новости

Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований

18:51 23.12.2019 (обновлено: 18:52 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что раньше жить в Чечне, не состоя в вооруженном бандформировании, было невозможно, и это общая вина страны.
Он отметил, что ему задавали много вопросов по Чечне на встрече с правозащитниками и на большой пресс-конференции.
"Я тогда не все сказал как бы. Сейчас, знаете, добавлю. Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал, ну мы с ним много разговаривали, в том числе и о его участии в этих самых неформальных формированиях вооруженных. Он мне говорил: а в Чечне, говорит, раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда, он говорил. Жить было по-другому невозможно", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
"Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина, России, что довела до такого состояния", - добавил глава государства.
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Чеченская республикаВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
А людей другой веры и национальности при этом не убивать тоже было нельзя, иначе не выжить???
23 декабря, 19:01
mdmiguel dios
1600000
Нам надо срочно покаяться?
23 декабря, 19:08
Виталий Безух
1310000
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