Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что раньше жить в Чечне, не состоя в вооруженном бандформировании, было невозможно, и это общая вина страны.
Он отметил, что ему задавали много вопросов по Чечне на встрече с правозащитниками и на большой пресс-конференции.
"Я тогда не все сказал как бы. Сейчас, знаете, добавлю. Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал, ну мы с ним много разговаривали, в том числе и о его участии в этих самых неформальных формированиях вооруженных. Он мне говорил: а в Чечне, говорит, раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда, он говорил. Жить было по-другому невозможно", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
"Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина, России, что довела до такого состояния", - добавил глава государства.
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