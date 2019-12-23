Путин оценил идею механизма упрощенного предоставления сельхозземель

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что существует возможность предусмотреть упрощенный, безаукционный порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения для ученических производственных бригад.
На встрече по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ общественники обратили внимание президента на отсутствие понятия "ученическая производственная бригада" в российском законодательстве и попросили предусмотреть упрощенный, безаукционный порядок предоставления земли сельскохозяйственного назначения с целью создания ученических производственных бригад, поскольку на аукционах они не могут конкурировать с агробизнесом.
"Я целиком и полностью поддерживаю. Можно добиться нормального прозрачного механизма для школ, сам Бог велел... поработаем обязательно", — сказал Путин.