Врачи объяснили, почему нужно мыть куриные яйца

Сотрудница на участке сортировки и упаковки яиц на птицефабрике

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врачи рассказали телеканалу Врачи рассказали телеканалу НТВ об опасности сальмонеллеза и объяснили, зачем нужно мыть куриные яйца перед едой.

Эксперты отметили, что сальмонеллы могут попасть в организм со следами помета, оставшегося на скорлупе, или через грязные руки сотрудников пищевых производств, которые являются переносчиками инфекции.

На предприятиях стараются следить за здоровьем птиц и персонала, однако, чтобы обезопасить себя от заражения сальмонеллезом, стоит ополаскивать яйца водой непосредственно перед их приготовлением, считают врачи.

"Ни в коем случае нельзя мыть яйца сразу после покупки в магазине и хранить их в мытом виде в холодильнике. Это нарушает целостность скорлупы, и те сальмонеллы, что остались, могут проникнуть внутрь яйца", — добавил специалист центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Самым безопасным способом приготовления яиц эксперты назвали обжаривание яиц с двух сторон или варку вкрутую.

"Сальмонелла достаточно термически устойчива в окружающей среде, поэтому яйцо должно вариться не менее 10-15 минут. То есть яичницы-глазуньи, омлеты, коктейли на яичном желтке, на яичном белке в этом плане достаточно опасны", — пояснила диетолог-эндокринолог Наталья Сорокина.

Врачи обратили внимание, что соблюдать эти правила важно для здоровья, так как сальмонеллез представляет угрозу жизни человека. Они заметили, что на начальной стадии эта болезнь напоминает обычную кишечную инфекцию.

"На первом этапе люди чувствуют разбитость, головную боль, боли в животе, ломоту, слабость, отсутствие аппетита. Затем обычно развивается рвота, боли в животе, и только последним из симптомов появляется жидкий стул", — рассказала врач Наталья Ивакина.