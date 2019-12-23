Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-23T18:17+0300
https://ria.ru/20191223/1562740551.html
Путин пообещал использовать на новогоднем столе подаренные вино и сыр
https://cdn21.img.ria.ru/images/156273/49/1562734995_0:373:2977:2048_1036x0_80_0_0_872f194ef2dda942e814dcb60b431d7d.jpg
РИА Новости

Путин пообещал использовать на новогоднем столе подаренные вино и сыр

18:17 23.12.2019
473
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в новогоднюю ночь использует подаренные ему вино компании "Фанагория" и сыр.
К Путину на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий обратился генеральный директор винодельческого предприятия "Фанагория" Петр Романишин. Он передал президенту вино, произведенное на предприятии в 2016 году. Также ранее президенту передал сыр фермер Олег Сирота.
"Спасибо, использую на новогоднем столе ваше вино и сыр", - сказал Путин Романишину.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
5 декабря, 15:00Новый год—2020
Медведев рассказал, как будет встречать Новый год
2300013
Обсудить 0
Новый год—2020Владимир ПутинРоссияАдыгеяОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил идею проекта по привлечению молодых специалистов в село
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин подискутировал с фермером-сыроваром о древлянах
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Кадыров гордится тем, как Путин оценил деятельность его отца
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил идею прогрессивной ставки для неиспользуемых с/х земель
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил процедуру перевозки негабаритной сельхозтехники
Проверка билетов у пассажиров первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00, на Московском вокзале
В Крыму ожидают максимальный эффект от запуска поездов к лету
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил идею механизма упрощенного предоставления сельхозземель
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
В центре Бакулева прокомментировали данные о неэтичных фото персонала
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин: сокращенная рабочая неделя для женщин на селе обеспечена
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
Путин рассказал о впечатлениях от поездки в поезде по Крымскому мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
Лента новостейМолния