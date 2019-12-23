Путин пообещал использовать на новогоднем столе подаренные вино и сыр

ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в новогоднюю ночь использует подаренные ему вино компании "Фанагория" и сыр.
К Путину на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий обратился генеральный директор винодельческого предприятия "Фанагория" Петр Романишин. Он передал президенту вино, произведенное на предприятии в 2016 году. Также ранее президенту передал сыр фермер Олег Сирота.
"Спасибо, использую на новогоднем столе ваше вино и сыр", - сказал Путин Романишину.
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