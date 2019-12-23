МИД ДНР: формула обмена пленными с Киевом будет известна 27-28 декабря

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Окончательная формула обмена пленными между самопровозглашенной Окончательная формула обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом станет известна после верификации участников процедуры 28 декабря, заявила журналистам глава МИД ДНР Наталья Никонорова

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.

"Двадцать седьмого - двадцать восьмого числа должна пройти процедура верификации людей, которые не хотят принимать участие в обмене... 28 числа должна пройти процедура верификации людей, которые, по словам Украины, не хотят подлежать обмену. Эта процедура будет проходить при участии координатора ОБСЕ, который подтвердит или опровергнет эти отказы. Конечные цифры стороны сверят", - заявила Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.