Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T18:08+0300
https://ria.ru/20191223/1562739629.html
Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
https://cdn21.img.ria.ru/images/155342/99/1553429920_0:127:2152:1338_1036x0_80_0_0_dbe1d8819543fbf450ffc49861bf47b7.jpg
РИА Новости

Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

18:08 23.12.2019
34063
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Гитанас Науседа. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 23 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
"В последнее время Россия усердно пытается переписать историю. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова–Риббентропа на болезненную историю Европы", – приводит Sputnik Литва слова Науседы.
По утверждению президента, соглашения между нацистской Германией и СССР привели "к последующей оккупации стран Балтии". Также Науседа призвал "не забывать уроки", которые, по его мнению, необходимо извлечь из истории республики и Европы.
Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом
24 сентября, 08:00
Россия как главный консерватор Европы
Президент России Владимир Путин заявил 20 декабря на заседании глав стран СНГ, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". Он отметил, что так называемый "пакт Молотова-Риббентропа", согласно упомянутой резолюции ЕП, "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны". Президент РФ в ходе выступления задался вопросом, был ли пакт Молотова-Риббентропа единственным документом, подписанным одной из европейских стран с фашистской Германией. Путин представил ряд документов, касающихся договоров разных стран с Германией до Второй мировой войны, в том числе Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией.
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
Вид на город Вильнюс
16 ноября, 08:00
Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков
По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом. Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
Президент Литвы Гитанас Науседа
4 декабря, 18:56Акценты
Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой Самое важное на саммите НАТО – назвать Россию угрозой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Если этого не сделать – меняются все углы организации. Острое становится тупым, тупое – острым.
29243228138
Обсудить 19
Гитанас НауседаВладимир ПутинРоссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Вымирающая колония с выдуманной историей, вызывает только ехидную улыбку :)
23 декабря, 18:14
Славик Е
7420003
Если данный пипл по американским учебникам историю учил, то что с него взять-то?
23 декабря, 18:11
CCicicipi
6920102
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Самолет Т-50
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Менеджер в офисе по обслуживанию клиентов банка
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
Президент России Владимир Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Глава "Нафтогаза" предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после ЧП с самолетом в кировском аэропорту
Крымский мост через Керченский пролив
На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
Лента новостейМолния