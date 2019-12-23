Глава Boeing Дэнис Мюленбург подал в отставку

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Глава корпорации Boeing Дэнис Мюленбург уходит в отставку, его место с 13 января займет Дэвид Калхун, сообщает компания в понедельник.
"Boeing объявил сегодня, что совет директоров назначил его действующего председателя Дэвида Л. Калхуна генеральным директором и президентом, (его полномочия) начинаются с 13 января 2020 года", - сказано в релизе корпорации.
"Компания также объявила, что Дэнис Мюленбург подал в отставку... решение вступило в силу немедленно", - добавляется там же.
Корпорация Boeing находится в настоящий момент в глубоком системном кризисе. С одной стороны, две катастрофы с Boeing 737-MAX, унесшие жизни сотен людей, привели к утере многих контрактов с авиакомпаниями и пересмотру бизнес-планов по строительству самого многообещающего самолета компании, с другой стороны, проблемы были и с новым кораблем Starliner, разработанным корпорацией.
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Этот корабль был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал, однако в полете произошла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени.