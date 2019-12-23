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Глава Ингушетии освободил от должности второго за неделю министра
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РИА Новости

Глава Ингушетии освободил от должности второго за неделю министра

17:49 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 дек - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должности министра имущественных и земельных отношений республики Аюпа Галаева; это уже второй за последнюю неделю случай отставки министра, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Калиматов освободил от занимаемой должности министра имущественных и земельных отношений Ингушетии Аюпа Галаева на основании его заявления об уходе по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Галаев занимал должность министра с сентября текущего года.
Отмечается, что исполнение обязанностей главы министерства возложено на Ахмед-Хана Могушкова, который ранее занимал должность заместителя министра.
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
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Калиматов 20 декабря освободил от занимаемой должности исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюпа Албогачиева на основании его заявления об уходе по собственному желанию. Он проработал на этом посту лишь три месяца.
В сентябре 2019 года Калиматов сразу после избрания на пост главы Ингушетии подписал указ об отставке правительства. Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого глава региона произвел ряд назначений в правительстве, но формирование кабинета министров еще не завершено.
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Махмуд-Али КалиматовИнгушетияПолитика
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