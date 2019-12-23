Глава Ингушетии освободил от должности второго за неделю министра

НАЛЬЧИК, 23 дек - РИА Новости. Глава Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должности министра имущественных и земельных отношений республики Аюпа Галаева; это уже второй за последнюю неделю случай отставки министра, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Калиматов освободил от занимаемой должности министра имущественных и земельных отношений Ингушетии Аюпа Галаева на основании его заявления об уходе по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Галаев занимал должность министра с сентября текущего года.

Отмечается, что исполнение обязанностей главы министерства возложено на Ахмед-Хана Могушкова, который ранее занимал должность заместителя министра.

Калиматов 20 декабря освободил от занимаемой должности исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюпа Албогачиева на основании его заявления об уходе по собственному желанию. Он проработал на этом посту лишь три месяца.