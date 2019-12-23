Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде

Президент РФ Владимир Путин в кабине машиниста рельсового автобуса, который отправляется в первый рейс по железной дороге Крымского моста

Российский лидер лично проехал по мосту в кабине машиниста. Он также назвал запуск большим событием.

"Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. <...> Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", - отметил президент.

Комментируя строительство сооружения, Путин заявил, что Крымский мост показал способность России реализовывать крупномасштабные проекты. Он также выразил мнение, что такие инфраструктурные объекты повлияют на экономику.

"Но хочу вам сказать, мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение", - сказал глава государства.

Президент пояснил, что впервые поезд по маршруту Петербург - Севастополь отправился 145 лет назад, а движение прерывалось лишь трижды: во время октябрьской революции 1917 года, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году.

"Красавец, а не мост"

Путин также поделился впечатлениями от поездки по мосту на поезде.

"Красавец, а не мост", - подчеркнул глава государства.

Он также обратил внимание, что поезд "значительно мягче идет, чем на автомобильной" части Крымского моста.

Глава Минтранса Евгений Дитрих объяснил, что такое ощущение возникает потому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, а автомобильная часть моста идет с подъемом.

Первые поезда

После открытия движения первый поезд отправился с Московского вокзала в Санкт-Петербурге в Крым.

Составу предстоит преодолеть более 2740 километров менее чем за 44 часа.Он пройдет через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.

Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28) с 24 декабря.

Весной ожидается запуск поездов на полуостров еще из нескольких регионов.

Сто лет гарантии

Владелец "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг заверил в полной надежности конструкции.

"Там работало много научно-исследовательских институтов, дали положительные характеристики", - подчеркнул он.

Ротенберг заявил, что при правильном технологическом использовании гарантия на мост составляет сто лет.