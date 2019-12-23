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Суд принял второе решение о закрытии крымского парка львов "Тайган"
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РИА Новости

Суд принял второе решение о закрытии крымского парка львов "Тайган"

17:43 23.12.2019
6043
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТигренок в сафари-парке "Тайган"
Тигренок в сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Тигренок в сафари-парке "Тайган". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Белогорский районный суд Крыма приостановил на месяц деятельность парка львов "Тайган" из-за отсутствия вакцинации у животных, сообщил председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
Ранее суд закрыл на месяц "Тайган" из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных. Решение суда должно было истечь в начале января. Директор "Тайгана" Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением властей, а причины - надуманными. Однако верховный суд республики посчитал требования ветеринаров законными и оставил в силе решение первой инстанции.
"Сегодня Белогорский районный суд Крыма принял решение приостановить деятельность "Тайгана" на месяц. Причина - отсутствие вакцинации у животных", - сказал РИА Новости Иванов.
Ранее первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс заявил РИА Новости, что для возобновления работы крымского парка львов "Тайган" его владельцу нужно провести вакцинацию животных и строго следовать законодательству при закупке кормов.
Посетители и львы в крымском сафари-парке Тайган
18 декабря, 14:14
В Крыму назвали условия возобновления работы парка львов "Тайган"
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Обсудить 12
Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковКрымПроисшествия
Популярные комментарии
Обидно,когда уникальный парк,единственный в своём роде пытаются уничтожить.Опыт Зубкова бесценный! Парк он создал исключительно на свои средства,развалины превратил в роскошный оазис,платит немалые суммы налогов и сборов,привлекает и очаровывает миллионы людей!Величайшая несправедливость!
23 декабря, 18:26
Ольга Моргун
2510008
Чиновники продолжают добивать перешедшего дорогу предпринимателя... Очень печально.
23 декабря, 17:53
Владимир Белогорский
2100009
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