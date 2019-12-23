Суд принял второе решение о закрытии крымского парка львов "Тайган"

"Сегодня Белогорский районный суд Крыма принял решение приостановить деятельность "Тайгана" на месяц. Причина - отсутствие вакцинации у животных", - сказал РИА Новости Иванов.

Ранее первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс заявил РИА Новости, что для возобновления работы крымского парка львов "Тайган" его владельцу нужно провести вакцинацию животных и строго следовать законодательству при закупке кормов.