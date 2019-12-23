Суд принял второе решение о закрытии крымского парка львов "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Белогорский районный суд Крыма приостановил на месяц деятельность парка львов "Тайган" из-за отсутствия вакцинации у животных, сообщил председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
Ранее суд закрыл на месяц "Тайган" из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных. Решение суда должно было истечь в начале января. Директор "Тайгана" Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением властей, а причины - надуманными. Однако верховный суд республики посчитал требования ветеринаров законными и оставил в силе решение первой инстанции.
"Сегодня Белогорский районный суд Крыма принял решение приостановить деятельность "Тайгана" на месяц. Причина - отсутствие вакцинации у животных", - сказал РИА Новости Иванов.
Ранее первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс заявил РИА Новости, что для возобновления работы крымского парка львов "Тайган" его владельцу нужно провести вакцинацию животных и строго следовать законодательству при закупке кормов.
18 декабря, 14:14В Крыму назвали условия возобновления работы парка львов "Тайган"