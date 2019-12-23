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В Курганской области уволили физрука, нецензурно обругавшего ученика
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РИА Новости

В Курганской области уволили физрука, нецензурно обругавшего ученика

17:41 23.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев / Перейти в фотобанкСпортивный зал в школе
Спортивный зал в школе
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
Перейти в фотобанк
Спортивный зал в школе. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Учителя физкультуры школы Шадринского района Курганской области уволили после того, как он нецензурно обругал учащегося в присутствии одноклассников, также педагогу назначен штраф за оскорбление школьника, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
В Шадринскую межрайонную прокуратуру обратился родитель учащегося одной из школ района по факту оскорбления педагогом во время урока. Прокуратура установила, что во время урока физкультуры между учителем и школьником произошел словесный конфликт, в ходе которого педагог в присутствии других школьников грубо и нецензурно высказался в отношении учащегося.
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"В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого учитель освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении педагога межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), по результатам рассмотрения педагог судом привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.
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Шадринский районКурганская областьОбразование - ОбществоПроисшествия
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