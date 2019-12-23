В Курганской области уволили физрука, нецензурно обругавшего ученика

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Учителя физкультуры школы Учителя физкультуры школы Шадринского района Курганской области уволили после того, как он нецензурно обругал учащегося в присутствии одноклассников, также педагогу назначен штраф за оскорбление школьника, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

В Шадринскую межрайонную прокуратуру обратился родитель учащегося одной из школ района по факту оскорбления педагогом во время урока. Прокуратура установила, что во время урока физкультуры между учителем и школьником произошел словесный конфликт, в ходе которого педагог в присутствии других школьников грубо и нецензурно высказался в отношении учащегося.

"В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого учитель освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении педагога межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), по результатам рассмотрения педагог судом привлечен к административной ответственности в виде штрафа.