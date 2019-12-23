В Петербурге просят сохранить за школой здание, которое отдают РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Комиссия городского парламента по вопросам физкультуры и спорта направит в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова обращение с просьбой сохранить за спортшколой олимпийского резерва здание, которое планируется передать Русской православной церкви (РПЦ), до тех пор пока учреждению не подберут подходящее помещение, сообщает пресс-служба заксобрания города.

Члены комиссии в понедельник обсудили ситуацию вокруг переезда спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, которая находится в Выборгском районе Петербурга. В начале декабря городской комитет имущественных отношений (КИО) сообщил о планах передачи здания, где находится школа, приходу Спасо-Парголовского храма Санкт-Петербургской епархии РПЦ на основании того, что архивные документы свидетельствуют о его религиозном назначении.

Школе были предложены помещения площадью около 445 квадратных метров на Сиреневом бульваре, где предполагалось разместить административно-управленческий персонал. По информации комитета имущественных отношений, перебазирование спортивной школы олимпийского резерва запланировано только после завершения всех ремонтных работ к сентябрю 2020 года.

Как сообщает пресс-служба парламента, родители юных спортсменов обеспокоены этой ситуацией, поскольку новое здание, по их оценке, не подходит спортшколе. Директор этого учреждения Александр Верещагин в ответе на запрос РИА Новости также сообщил, что считает передачу здания РПЦ неоправданной, поскольку, по его данным, новые помещения на Сиреневом бульваре не подходят для подготовки спортсменов, а 10 сотрудников администрации школы не нуждаются в столь значительных площадях. Сейчас в школе олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью занимаются более 300 человек.