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Религия и мировоззрение
2019-12-23T17:38+0300
https://ria.ru/20191223/1562736040.html
В Петербурге просят сохранить за школой здание, которое отдают РПЦ
https://cdn22.img.ria.ru/images/155520/78/1555207891_0:95:2354:1419_1036x0_80_0_0_92f52f3405ae33738234460a232c087c.jpg
РИА Новости

В Петербурге просят сохранить за школой здание, которое отдают РПЦ

17:38 23.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Комиссия городского парламента по вопросам физкультуры и спорта направит в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова обращение с просьбой сохранить за спортшколой олимпийского резерва здание, которое планируется передать Русской православной церкви (РПЦ), до тех пор пока учреждению не подберут подходящее помещение, сообщает пресс-служба заксобрания города.
Члены комиссии в понедельник обсудили ситуацию вокруг переезда спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, которая находится в Выборгском районе Петербурга. В начале декабря городской комитет имущественных отношений (КИО) сообщил о планах передачи здания, где находится школа, приходу Спасо-Парголовского храма Санкт-Петербургской епархии РПЦ на основании того, что архивные документы свидетельствуют о его религиозном назначении.
Школе были предложены помещения площадью около 445 квадратных метров на Сиреневом бульваре, где предполагалось разместить административно-управленческий персонал. По информации комитета имущественных отношений, перебазирование спортивной школы олимпийского резерва запланировано только после завершения всех ремонтных работ к сентябрю 2020 года.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
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Как сообщает пресс-служба парламента, родители юных спортсменов обеспокоены этой ситуацией, поскольку новое здание, по их оценке, не подходит спортшколе. Директор этого учреждения Александр Верещагин в ответе на запрос РИА Новости также сообщил, что считает передачу здания РПЦ неоправданной, поскольку, по его данным, новые помещения на Сиреневом бульваре не подходят для подготовки спортсменов, а 10 сотрудников администрации школы не нуждаются в столь значительных площадях. Сейчас в школе олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью занимаются более 300 человек.
"По итогам обсуждения принято решение направить обращение от профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта законодательного собрания Санкт-Петербурга губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой о сохранении за школой (исторического - ред.) здания… до предоставления подходящего по всем параметрам помещения", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениерелигия
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