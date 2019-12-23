В московских бизнес-акселераторах прошли обучение 350 предпринимателей

© Фото : департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин на встрече с предпринимателями

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 350 столичных предпринимателей прошли в этом году обучение в бизнес-акселераторах, программа которых была рассчитана на помощь бизнесу во внедрении современных подходов и новых механизмов для своей работы, сказал журналисту РИА Новости глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития ( . Более 350 столичных предпринимателей прошли в этом году обучение в бизнес-акселераторах, программа которых была рассчитана на помощь бизнесу во внедрении современных подходов и новых механизмов для своей работы, сказал журналисту РИА Новости глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития ( ДПИР ) Алексей Фурсин.

"Формируя программу поддержки предпринимательства, мы делали упор на образовательные аспекты. В этом году обучение в акселераторе прошли более 350 столичных предпринимателей, не считая студентов и школьников, которые обучались по выходным дням генерировать бизнес-идеи в проекте "Бизнес – уикенд", - отметил он.

Глава департамента, говоря о важности образовательного проекта, подчеркнул, что "обучение в акселераторе позволило бизнесу выйти за пределы своего мышления, познакомиться с коллегами по цеху, наладить новые контакты, найти новые каналы сбыта, а также найти новые механизмы развития своего дела, которые впоследствии приносят увеличение экономических показателей".

Чтобы узнать мнение предпринимателей о достоинствах и недостатках акселераторов, глава департамента, в понедельник встретился с предпринимателями, окончившими обучающую бизнес-программу.

Так, совладелец ресторанного бизнеса Михаил Лактюнькин – участник бизнес-акселератора ресторанного бизнеса рассказал, что около года участвует в образовательных программах Малого бизнеса Москвы (МБМ), о которой узнал из Стартап-школы.

"Нашему бизнесу всего полгода. Акселератор дал мне новые векторы развития, знания, познакомил с полезными сервисами и ресурсами, я приобрел новых знакомых, услышал большое количество мнений. На обучающем курсе нам рассказали о новинках индустрии, тенденциях рынка России и Европы. Мне бы хотелось больше узнать о юридической поддержке бизнесу и добавить в программу связь между акселераторами", - рассказал он на встрече.

Виктория Юркевич, совладелица бизнеса в области гостиничного сервиса отметила важность живого общения с коллегами-предпринимателями при обучении.

"На прошлой неделе, после окончания акселератора, мы открыли второй семейный отель. Обучение помогло нам избежать технических ошибок, а также, внедрив новые технологии в работу, повысить прибыль уже в открывшемся ранее отеле", - рассказала она.

© Фото : департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин © Фото : департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин

Подведя итоги встречи, Фурсин отметил, что "сегодняшний запрос от столичных предпринимателей - разделить процесс обучения по группам, исходя из принципа вида бизнеса, а также создать интеграцию крупного бизнеса с малым, чтобы начинающие предприниматели учились и обменивались опытом у более зрелых коллег.

Он отметил, что программа обучения в акселераторах планируется и на следующий год, "будет отлажен процесс персональной ответственности к подходу в обучении, а также на платформе mbm. mos.ru будет запущен нетворкинг для предпринимателей столичного региона.