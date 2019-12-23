Донбасс и Киев согласовали условия обмена удерживаемых лиц

Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной. Архивное фото

Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Контактная группа по Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, заявил представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов

Сегодня состоялась видоконференция, во время которой стороны обсудили вопрос обмена пленными. По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, "это заседание прорывное, это то, чего нам не удалось добиться в течение двух лет".

"Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования", — сообщила пресс-служба МИД ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что в результате переговоров удалось "согласовать документ, заверяющий обязательства сторон по данном процессу".

Как написал в Telegram-канале представитель ЛНР в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник, обмен пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных".

"В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена, — декриминализация передаваемых лиц. Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена", — сообщил он.