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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
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РИА Новости

Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

17:37 23.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
С начала 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (НПД), или так называемый налог для самозанятых. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. А при регистрации каждый самозанятый получал на счет 10 тысяч бонусов, которыми мог оплатить четверть своих первых налогов.
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"Опыт реализации проекта показал востребованность нового специального налогового режима среди самозанятых граждан и в целом его успешность. По состоянию на сегодня – 23 декабря 2019 года в качестве налогоплательщиков НПД зарегистрировано более 330 тысяч человек", - сообщил Мишустин на встрече с журналистами.
ФНС, по его словам, через приложение получила данные о 37,503 миллиона чеков со средней суммой чека 1,078 тысячи рублей. Суммарный доход, заявленный зарегистрированными самозанятыми, составил на эту дату 40,4 миллиарда рублей, а налоговые платежи – 1,06 миллиарда рублей.
При этом суммарная задолженность – то есть разница между начисленными и оплаченными налогами самозанятых - составляет, по словам Мишустина, всего около 100 миллионов рублей. При том, что в первые годы действия специального налогового режима ФНС не планирует никаких санкций в отношении неплательщиков.
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"Основной целью проекта является легализация самозанятых посредством создания удобного способа уплаты налогов", - подчеркнул глава службы. Он отметил, что более 67% налогоплательщиков НПД ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности – то есть, скорее всего, работали "в тени".
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Михаил МишустинФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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