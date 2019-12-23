Путин подискутировал с фермером-сыроваром о древлянах

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подискутировал о древлянах с фермером Олегом Сиротой на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее

Сирота, занимающийся сыроварением в Подмосковье, рассказал главе государства, через что ему пришлось пройти, чтобы получить разрешение на строительство коровника. Одна из историй была связана с получением заключения Минкультуры , что на землях нет ничего, что представляло бы историческую ценность.

"Они говорят: "Слушай, у тебя там древляне есть... миллион рублей - и тебе НИИ должно сделать исследование", - рассказал Сирота.

Путин заметил, что древляне были в седьмом веке нашей эры. Сирота отреагировал, что "они жили на Украине, а не у нас". Путин на это отметил, что "когда они там жили, не было никакой Украины".

"Это еще до изобретения украинцев было, - пошутил в ответ Сирота. - В общем, мы с ними сторговались. За 200 тысяч рублей я получил справку "древлян нет".

Также Сирота рассказал, что четыре года назад уже встречался с Путиным. Тогда президент, по его словам, хотел попробовать сыр, который производит фермер, но тогда его не было. "(Сегодня) я привез, но, как обычно, у меня его изъяли. Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы он до вас дошел", - сказал фермер.