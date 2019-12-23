Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T17:30+0300
https://ria.ru/20191223/1562735587.html
Путин подискутировал с фермером-сыроваром о древлянах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156273/27/1562732714_0:173:3028:1876_1036x0_80_0_0_f523b47981281fe0743a4dc0d9901418.jpg
РИА Новости

Путин подискутировал с фермером-сыроваром о древлянах

17:30 23.12.2019
6147
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подискутировал о древлянах с фермером Олегом Сиротой на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее.
Сирота, занимающийся сыроварением в Подмосковье, рассказал главе государства, через что ему пришлось пройти, чтобы получить разрешение на строительство коровника. Одна из историй была связана с получением заключения Минкультуры, что на землях нет ничего, что представляло бы историческую ценность.
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
Вчера, 16:29
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
"Они говорят: "Слушай, у тебя там древляне есть... миллион рублей - и тебе НИИ должно сделать исследование", - рассказал Сирота.
Путин заметил, что древляне были в седьмом веке нашей эры. Сирота отреагировал, что "они жили на Украине, а не у нас". Путин на это отметил, что "когда они там жили, не было никакой Украины".
"Это еще до изобретения украинцев было, - пошутил в ответ Сирота. - В общем, мы с ними сторговались. За 200 тысяч рублей я получил справку "древлян нет".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 16:34
Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу
Также Сирота рассказал, что четыре года назад уже встречался с Путиным. Тогда президент, по его словам, хотел попробовать сыр, который производит фермер, но тогда его не было. "(Сегодня) я привез, но, как обычно, у меня его изъяли. Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы он до вас дошел", - сказал фермер.
Путин поинтересовался, сыр твердый или мягкий. "Сыр твердый... возможно, вы ели, когда работали в Германии. Это твердый альпийский сыр, мы собираемся попробовать его экспортировать. Из коровьего молока, выдержка уже два года. Хороший сыр, с хорошим запахом", - ответил Сирота.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Вчера, 17:28
Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции
8172309
Обсудить 0
Министерство культуры РФВладимир ПутинРоссияАдыгеяОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска
Дмитрий Маликов, Александр Петров и Александр Гудков поют Ты моей никогда не будешь. Стоп-кадр видео
Дмитрий Маликов спас Александра Петрова от позора на сцене театра
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
LIVE: Встреча Владимира Путина с представителями общественности Адыгеи
Владимир Путин проводит встречу с аграриями в Адыгее
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
Лента новостейМолния