Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин считает необходимым продумать возможность обязательного введения маркировки молочной продукции, но так, чтобы не нанести ущерб отрасти.

В ходе общения главы государства с работниками АПК был поднят вопрос о работе системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая работает для животноводческой продукции. Президент РФ напомнил, что она связана как с качеством продукции, так и с ветеринарными требованиями.

"Вы сказали, что она отвечает на все вопросы. Это все-таки не так. На все вопросы она не отвечает и не прослеживает от упаковки до покупателя. Маркировка дает такую возможность. Более того, она дает возможность потребителю прямо посмотреть весь путь от начала производства и до прилавка. Поэтому маркировка - гораздо более основательный инструмент", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что необходимо действовать и в интересах отрасли, и в интересах потребителей.

"Но должны действовать таким образом, чтобы не наносить ущерб отрасли. Я наверняка знаю просто заранее, что это будет одним из вопросов на обсуждение (на заседании Госсовета - ред.) 26 декабря в Москве. Посмотрим. Так, чтобы шаги в этом направлении не были для отрасли болезненными, а были бы спокойными, мягкими, без суеты", - отметил президент.

Он добавил, что сейчас уже в некоторых регионах проводится работа с маркировкой, в том числе в молочной отрасли.

"То, что на Кубани отличное молоко, в этом сомнений нет. Только стоит мороженое попробовать, сразу ясно, что у вас отличного качества продукция. Но конечно, мы должны думать о потребителях с тем, чтобы продукт в целом у нас по стране был идеального качества. Мировой стандарт чтобы был. И чтобы здесь не было никаких фальсификаций", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что нужно выработать оптимальный вариант проверки качества, его соблюдения и возможности для потребителя убедиться в качестве продукта.