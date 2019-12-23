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Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции
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РИА Новости

Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции

17:28 23.12.2019 (обновлено: 17:43 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым продумать возможность обязательного введения маркировки молочной продукции, но так, чтобы не нанести ущерб отрасти.
В ходе общения главы государства с работниками АПК был поднят вопрос о работе системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая работает для животноводческой продукции. Президент РФ напомнил, что она связана как с качеством продукции, так и с ветеринарными требованиями.
"Вы сказали, что она отвечает на все вопросы. Это все-таки не так. На все вопросы она не отвечает и не прослеживает от упаковки до покупателя. Маркировка дает такую возможность. Более того, она дает возможность потребителю прямо посмотреть весь путь от начала производства и до прилавка. Поэтому маркировка - гораздо более основательный инструмент", - сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что необходимо действовать и в интересах отрасли, и в интересах потребителей.
"Но должны действовать таким образом, чтобы не наносить ущерб отрасли. Я наверняка знаю просто заранее, что это будет одним из вопросов на обсуждение (на заседании Госсовета - ред.) 26 декабря в Москве. Посмотрим. Так, чтобы шаги в этом направлении не были для отрасли болезненными, а были бы спокойными, мягкими, без суеты", - отметил президент.
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Он добавил, что сейчас уже в некоторых регионах проводится работа с маркировкой, в том числе в молочной отрасли.
"То, что на Кубани отличное молоко, в этом сомнений нет. Только стоит мороженое попробовать, сразу ясно, что у вас отличного качества продукция. Но конечно, мы должны думать о потребителях с тем, чтобы продукт в целом у нас по стране был идеального качества. Мировой стандарт чтобы был. И чтобы здесь не было никаких фальсификаций", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что нужно выработать оптимальный вариант проверки качества, его соблюдения и возможности для потребителя убедиться в качестве продукта.
"Система "Меркурий" такой возможности не дает. Но любое внедрение чего бы то ни было должно быть крайне аккуратным", - сказал президент.
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Владимир ПутинРоссияАдыгеяЭкономика
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