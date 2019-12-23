В центре Бакулева прокомментировали данные о неэтичных фото персонала

"Жалоб не поступало. Если они будут, то руководство центра проведет разбирательство. Я этих людей не знаю и, мне кажется, что интерьеры не наши, у нас совсем другие. Мы категорически запрещаем снимать детей крупным планом, делаем это только с разрешения родителей. В этом смысле правила очень строгие", - рассказал РИА Новости Никонов.