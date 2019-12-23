В центре Бакулева прокомментировали данные о неэтичных фото персонала

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Жалоб на неэтичные фотографии медперсонала Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева не поступало, если они будут, руководство проведет разбирательство, так как правила фотосъемки в медучреждении очень строгие, заявил заведующий научно-консультативным отделением центра Сергей Никонов.
Ранее издание "Ридус" сообщило, что жительница Москвы Евгения Берк возмутилась поведением сотрудников московского центра имени Бакулева после того, как обнаружила в интернете ряд неэтичных фотографий - женщина утверждает, что медсестры устраивали фотосессию на полу со стерильными инструментами, публиковали селфи во время операций и с только что прооперированными младенцами в реанимации.
"Жалоб не поступало. Если они будут, то руководство центра проведет разбирательство. Я этих людей не знаю и, мне кажется, что интерьеры не наши, у нас совсем другие. Мы категорически запрещаем снимать детей крупным планом, делаем это только с разрешения родителей. В этом смысле правила очень строгие", - рассказал РИА Новости Никонов.