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В центре Бакулева прокомментировали данные о неэтичных фото персонала
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РИА Новости

В центре Бакулева прокомментировали данные о неэтичных фото персонала

17:26 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкОперация по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Жалоб на неэтичные фотографии медперсонала Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева не поступало, если они будут, руководство проведет разбирательство, так как правила фотосъемки в медучреждении очень строгие, заявил заведующий научно-консультативным отделением центра Сергей Никонов.
Ранее издание "Ридус" сообщило, что жительница Москвы Евгения Берк возмутилась поведением сотрудников московского центра имени Бакулева после того, как обнаружила в интернете ряд неэтичных фотографий - женщина утверждает, что медсестры устраивали фотосессию на полу со стерильными инструментами, публиковали селфи во время операций и с только что прооперированными младенцами в реанимации.
"Жалоб не поступало. Если они будут, то руководство центра проведет разбирательство. Я этих людей не знаю и, мне кажется, что интерьеры не наши, у нас совсем другие. Мы категорически запрещаем снимать детей крупным планом, делаем это только с разрешения родителей. В этом смысле правила очень строгие", - рассказал РИА Новости Никонов.
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
12 июля, 08:00Специальный репортаж
Цена незнания. Чем чреваты ошибки врачей
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Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. М. БакулеваОбщество
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