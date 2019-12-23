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Путин поддержал идею компенсаций за переоснащение сельхозпредприятий
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РИА Новости

Путин поддержал идею компенсаций за переоснащение сельхозпредприятий

17:24 23.12.2019 (обновлено: 17:43 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным распространение госпрограммы по возмещению затрат на переоснащение предприятий сельхозпроизводителей и на компании, которые занимаются пищевой и перерабатывающей промышленностью.
"Возможно, надо только подсчитать. Сама постановка вопроса абсолютно правильная", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, отвечая на вопрос, возможно ли распространить действие госпрограммы по возмещению затрат по переоснащению предприятий сельхозпроизводителей и на компании, которые занимаются пищевой и перерабатывающей промышленностью.
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обещал просчитать и доложить президенту о величине компенсации, а также отметил, что сейчас существуют различные меры поддержки предприятий, в том числе льготные кредиты.
"Есть разные меры поддержки, в принципе, вы сейчас говорите о возмещении капитальных затрат при организации бизнеса. Вообще возмещение капитальных затрат - не очень хорошая мера поддержки, сейчас есть другие возможности, есть льготные кредиты... Ставка по ним получается от 0 до 5% - это очень хорошие условия, которые позволяют делать бизнес рентабельным", - отметил он.
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Дмитрий ПатрушевВладимир ПутинРоссияАдыгеяЭкономика
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