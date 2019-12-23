Путин поддержал идею компенсаций за переоснащение сельхозпредприятий

"Возможно, надо только подсчитать. Сама постановка вопроса абсолютно правильная", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, отвечая на вопрос, возможно ли распространить действие госпрограммы по возмещению затрат по переоснащению предприятий сельхозпроизводителей и на компании, которые занимаются пищевой и перерабатывающей промышленностью.

"Есть разные меры поддержки, в принципе, вы сейчас говорите о возмещении капитальных затрат при организации бизнеса. Вообще возмещение капитальных затрат - не очень хорошая мера поддержки, сейчас есть другие возможности, есть льготные кредиты... Ставка по ним получается от 0 до 5% - это очень хорошие условия, которые позволяют делать бизнес рентабельным", - отметил он.