Путин рассмотрит вопрос создания программы "Земский работник культуры"

Президента попросили поручить правительству помочь селам развиваться в области культуры, в частности запустить программу "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель".

"Справедливо абсолютно это и в отношении земских деятелей культуры. Конечно, это очень востребовано, прекрасно понимаем. Мы обязательно посчитаем и проработаем", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.