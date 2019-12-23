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Путин рассмотрит вопрос создания программы "Земский работник культуры"
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РИА Новости

Путин рассмотрит вопрос создания программы "Земский работник культуры"

17:16 23.12.2019 (обновлено: 17:29 23.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем. Архивное фото
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании программы "Земский работник культуры" по аналогии с сельскими врачами и учителями.
Президента попросили поручить правительству помочь селам развиваться в области культуры, в частности запустить программу "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель".
"Справедливо абсолютно это и в отношении земских деятелей культуры. Конечно, это очень востребовано, прекрасно понимаем. Мы обязательно посчитаем и проработаем", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
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