Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове

Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двух мужчин для проверки документов, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник был госпитализирован с травмами. По данным главка МВД по региону, полицейские пострадали при задержании особо опасных преступников.
"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении 32-летнего мужчины... меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе районного суда, подозреваемый арестован до 21 февраля включительно.
Следствие подозревает мужчину в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
22 декабря, 20:35В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании