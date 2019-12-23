Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T17:11+0300
https://ria.ru/20191223/1562734339.html
Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове
https://cdn24.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:141:1501:985_1036x0_80_0_0_2737791f30154cfaa934be1a5beef67a.jpg
РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове

17:11 23.12.2019
1288
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова в понедельник санкционировал арест подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двух мужчин для проверки документов, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник был госпитализирован с травмами. По данным главка МВД по региону, полицейские пострадали при задержании особо опасных преступников.
"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении 32-летнего мужчины... меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе районного суда, подозреваемый арестован до 21 февраля включительно.
Следствие подозревает мужчину в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Церемония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове
22 декабря, 20:35
В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании
1801310
Обсудить 0
Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК задержал нижегородца, спрятавшего ноги убитой тещи в лесу
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после ЧП с самолетом в кировском аэропорту
Церемония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове
В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив
Ротенберг заявил об абсолютной надежности Крымского моста
Полицейский автомобиль
На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы
Пшеничное поле в начале зимы
Эксперты рассказали о состоянии озимых посевов
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал идею о вычете акцизов из цен на топливо
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Саратовской области осудили за убийство 20-летней давности
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу
Эмблема на форме сотрудника полиции
Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
Лента новостейМолния