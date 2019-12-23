Ротенберг заявил об абсолютной надежности Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

"Абсолютно надежная конструкция. Там работало много научно-исследовательских институтов, дали положительные характеристики", - сказал Ротенберг, чьи слова приводит инфоцентр "Крымский мост".

По его словам, гарантия на мост при правильном технологическом использовании составляет 100 лет.

"Гарантия 100 лет, мост простоит", - подчеркнул Ротенберг.