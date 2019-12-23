В МИД Турции прокомментировали приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи

АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Приговор обвиняемым по делу об убийстве саудовского журналиста Приговор обвиняемым по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не соответствует ожиданиям Турции, осталось много вопросов, говорится в заявлении пресс-секретаря турецкого МИД Хами Аксоя в понедельник.

Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.

"Приговор по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи далек от соответствия ожиданиям нашей страны и мирового сообщества, которые ждут всестороннего расследования и справедливого решения. Остались в тени такие важные вопросы, как местонахождение тела погибшего, заказчики убийства и местные сообщники, что является главным упущением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция несет не только юридическую, но и моральную ответственность за расследование преступления, которое было совершено на ее территории.

"Мы ждем правового сотрудничества с властями Саудовской Аравии в рамках расследования этого убийства", - говорится в заявлении Аксоя.