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В МИД Турции прокомментировали приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи
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РИА Новости

В МИД Турции прокомментировали приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи

17:05 23.12.2019
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© AP Photo / Virginia MayoДжамаль Хашукджи
Джамаль Хашукджи
© AP Photo / Virginia Mayo
Джамаль Хашукджи . Архивное фото
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Приговор обвиняемым по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не соответствует ожиданиям Турции, осталось много вопросов, говорится в заявлении пресс-секретаря турецкого МИД Хами Аксоя в понедельник.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.
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"Приговор по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи далек от соответствия ожиданиям нашей страны и мирового сообщества, которые ждут всестороннего расследования и справедливого решения. Остались в тени такие важные вопросы, как местонахождение тела погибшего, заказчики убийства и местные сообщники, что является главным упущением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Турция несет не только юридическую, но и моральную ответственность за расследование преступления, которое было совершено на ее территории.
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"Мы ждем правового сотрудничества с властями Саудовской Аравии в рамках расследования этого убийства", - говорится в заявлении Аксоя.
Известный саудовский журналист Хашукджи был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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Хами АксойДжамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМИД ТурцииСаудовская АравияТурцияВ мире
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