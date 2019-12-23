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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-23T17:04+0300
https://ria.ru/20191223/1562733973.html
Росстат заявил о подорожании новогоднего стола россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/154836/48/1548364852_0:184:3072:1912_1036x0_80_0_0_51b6c68846ae7112780853eb15d3dece.jpg
РИА Новости

Росстат заявил о подорожании новогоднего стола россиян

17:04 23.12.2019
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© Depositphotos / tsibaeva.gmail.comТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола
© Depositphotos / tsibaeva.gmail.com
Традиционные блюда новогоднего стола. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новогодний стол для средней российской семьи, состоящей из пяти человек, подорожал на 2,74% по сравнению с декабрем 2018 года, до 6,431 тысячи рублей, подсчитал Росстат.
"Совсем немного времени осталось до наступления новогодних праздников. Жители России подводят итоги уходящего года и выбирают подарки. А хозяйки тщательно продумывают праздничное меню, стоимость которого на семью из четырех взрослых и одного ребенка в среднем по стране составит 6430,78 рубля. В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74%", - говорится в сообщении.
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Значительнее других продуктов в новогодней корзине подорожали масло сливочное (плюс 11,17%, до121,53 рубля за 0,2 килограмма), апельсины (плюс 10,87%, до 106,32 рубля за 1 килограмм), сыры сычужные твердые и мягкие (плюс 10,36%, до 164,01 рубля за 0,3 килограмма).
Как отметили в ведомстве, за год свежие огурцы подешевели почти на 8,96%, до 46,62 рубля за килограмм. Цены на лососевую икру снизились почти на 4,97% и достигли 729,48 рубля за килограмм. Картофель подешевел на 4,78%, до 16,55 рубля за килограмм, курица охлажденная и мороженная - на 3,4%, до 143,44 рубля за килограмм.
Коньяк ординарный отечественный (имеет в составе спирты, выдержанные не менее трех лет), по данным ведомства, подешевел на 0,24%. Его цена в магазинах страны в среднем составляет 638,1 рубля за 0,5 литра. Вино игристое отечественное обойдется в 260,11 рубля за 0,75 литра, что на 4,33% выше показателя прошлого года.
"Дороже всего новогодняя корзина в Чукотском автономном округе - 9528,58 рубля. Дешевле - в Республике Ингушетия - 3500,65 рубля. Наибольшее падение цен по сравнению с прошлым годом наблюдается в Республике Алтай (4,67%), Республике Северная Осетия – Алания (4,23%), Кировской области (2,42%)", - говорится в сообщении Росстата.
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Новый год—2020РосстатМоскваРоссияОбществоЭкономика
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