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Эксперты рассказали о состоянии озимых посевов
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РИА Новости

Эксперты рассказали о состоянии озимых посевов

16:55 23.12.2019
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© Fotolia / Janis SmitsПшеничное поле в начале зимы
Пшеничное поле в начале зимы
© Fotolia / Janis Smits
Пшеничное поле в начале зимы. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Озимые посевы в РФ сейчас находятся в очень хорошем состоянии, но отсутствие на значительной их части снежного покрова вызывает некоторое беспокойство, так как в случае сильных морозов может стать одним из факторов риска для успешной перезимовки, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.
"На 16 декабря озимые культуры в России посеяны на рекордной площади более 18,2 миллиона гектаров (плюс 3,3% к уровню 2018 года). Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур были преимущественно удовлетворительными. Низких температур, опасных для зимующих культур, не наблюдалось. По данным Гидрометцентра, лишь 4% озимых находятся в плохом состоянии, что является минимальным показателем за несколько последних лет", - сказал руководитель управления моделирования и прогнозирования ФГБУ "Центр Агроаналитики" Рудольф Булавин.
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По данным Гидрометцентра России, во второй декаде декабря условия для зимовки таких зерновых культур были удовлетворительными, несмотря на то, что погода на большей части земледельческих районов была теплее обычной. Отсутствие снежного покрова компенсировалось небольшой глубиной промерзания почвы, а в регионах, где было холоднее, сохранялся снежный покров. На третью декаду декабря удовлетворительный прогноз для зимовки сохраняется.
"При благоприятных агрометеорологических условиях зимой и весной урожай озимых зерновых станет рекордным и приведет к падению цен весной 2020 года. Некоторое беспокойство вызывает отсутствие снежного покрова на значительной территории сева озимых. Это может стать фактором риска в случае прихода сильных морозов", - добавил Булавин.
"Такая теплая погода - только в европейской части России, а на Урале – настоящая зима, как положено – и снег, и мороз. Только европейская Россия находится в таком аномально теплом погодном состоянии. Пока это не представляет серьезных опасений, не стоит гадать на эту тему. Мы будем думать, например, о вымерзании, а получится выпревание. На ближайшую неделю морозов не ожидается, пока все спокойно", - сказал гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.
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В частности, среди причин гибели озимых распространенными являются вымерзание растений в малоснежные морозные зимы и выпревание - температура грунта под толстым слоем снега держится в районе нуля. Затопление всходов талыми водами может привести к гибели озимых из-за вымокания, а если наполненный влагой верхний слой грунта испытывает "перегрузки" в виде поочередного замерзания и оттаивания, всходы могут погибнуть от выпирания. Кроме того, в списке негативных факторов - ледяная корка и весенняя засуха.
Директор департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский напомнил, что в конце декабря в Центральном округе прогнозируются морозы до 7 градусов Цельсия, возможно, выпадет снег. "Сложно судить сейчас, как отразится длительное потепление в центральном округе на озимых: сейчас их состояние очень хорошее. Значительные минусовые температуры (минус 15-20) на протяжении нескольких недель в отсутствие снежного покрова могут, конечно, ухудшить ситуацию Но пока таких прогнозов нет", - сказал эксперт.
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