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Путин прокомментировал идею о вычете акцизов из цен на топливо
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РИА Новости

Путин прокомментировал идею о вычете акцизов из цен на топливо

16:55 23.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность обсуждения вычета акцизов из цен на топливо, однако отметил, что реакция минфина будет предсказуемой.
"Догадываюсь, какая будет реакция минфина на ваше предложение. Но пообсуждать можно", - ответил Путин на просьбу дать поручение правительству разработать предложение о возможности вычета акциза из стоимости топлива, озвученную в рамках встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
Президент отметил, что правительство каждый год в преддверии сезона анализирует ситуацию на рынке, особенно применительно к агропромышленному комплексу, и все время оказывает поддержку.
"В прошлом году цены подросли - сразу из федерального бюджета дали дополнительный фонд, по-моему, пять миллиардов, именно для того, чтобы цены в агропромышленном комплексе на топливо, на бензин понизить. Давайте подумаем и над другими мерами поддержки", - добавил Путин.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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