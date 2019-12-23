Путин прокомментировал идею о вычете акцизов из цен на топливо

"Догадываюсь, какая будет реакция минфина на ваше предложение. Но пообсуждать можно", - ответил Путин на просьбу дать поручение правительству разработать предложение о возможности вычета акциза из стоимости топлива, озвученную в рамках встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.