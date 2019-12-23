В Нижнем Новгороде завели дело после продажи снюсов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту продажи никотиносодержащего продукта – снюса – возбуждено в Уголовное дело по факту продажи никотиносодержащего продукта – снюса – возбуждено в Нижнем Новгороде , сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, на территории торгового центра "Куб", расположенного в Советском районе Нижнего Новгорода, а также в других торговых точках областного центра продавался никотиносодержащий продукт, употребление которого представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей.

"По материалам, поступившим из прокуратуры Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции провели более 40 обысков в различных торговых центрах города и области, в ходе которых изъято значительное количество никотиносодержащего продукта снюс, предназначенного для реализации", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что следственные органы направят обращение в министерство здравоохранения Нижегородской области с целью установления пострадавших от употребления снюсов.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.