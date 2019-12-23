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В Нижнем Новгороде завели дело после продажи снюсов
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде завели дело после продажи снюсов

16:53 23.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту продажи никотиносодержащего продукта – снюса – возбуждено в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, на территории торгового центра "Куб", расположенного в Советском районе Нижнего Новгорода, а также в других торговых точках областного центра продавался никотиносодержащий продукт, употребление которого представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей.
Депутат Госдумы Наталья Костенко
Вчера, 12:04
ГД просит проверить использование брендов сладостей в названиях снюсов
"По материалам, поступившим из прокуратуры Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции провели более 40 обысков в различных торговых центрах города и области, в ходе которых изъято значительное количество никотиносодержащего продукта снюс, предназначенного для реализации", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что следственные органы направят обращение в министерство здравоохранения Нижегородской области с целью установления пострадавших от употребления снюсов.
Заседание Совета Федерации РФ
Вчера, 10:30
Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством.
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