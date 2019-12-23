На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Так называемое представительство президента Украины в Крыму раскритиковало открытие железнодорожного движения на мосту через Керченский пролив.
"Любой въезд или выезд <…> должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", - говорится в опубликованном на фейсбуке сообщении.
Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда. Президент назвал запуск большим событием, а само сооружение - "красавцем".
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года, тогда глава государства проехал по мосту за рулем КамАЗа.