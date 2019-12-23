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На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
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РИА Новости

На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

16:45 23.12.2019 (обновлено: 19:37 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Так называемое представительство президента Украины в Крыму раскритиковало открытие железнодорожного движения на мосту через Керченский пролив.
"Любой въезд или выезд <…> должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", - говорится в опубликованном на фейсбуке сообщении.
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Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда. Президент назвал запуск большим событием, а само сооружение - "красавцем".
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года, тогда глава государства проехал по мосту за рулем КамАЗа.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Владимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
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