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Избитую девочку из Ингушетии выпишут из больницы в среду
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РИА Новости

Избитую девочку из Ингушетии выпишут из больницы в среду

16:45 23.12.2019 (обновлено: 16:57 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выпишут из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в среду, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
"Двадцать пятого декабря выписываем Аишу", - сказали в пресс-службе.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
Тете девочки предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
28 октября, 17:50
Законным представителем избитой в Ингушетии девочки стала ее мама
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФЛеонид РошальИнгушетияРоссияОбщество
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