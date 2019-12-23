Cредняя продолжительность жизни в Ульяновской области выросла до 73,4

УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в Ульяновской области, по предварительным данным на 2019 год, выросла до 73,4 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению губернатора Сергея Морозова в области реализуется комплекс мер, направленных на решение задач по улучшению демографических показателей, обозначенных в нацпроекте "Здравоохранение". В их числе - ремонт медучреждений, обновление оборудования и санитарного транспорта, внедрение новых высокотехнологичных технологий, в том числе на основе государственно-частного партнерства, привлечение в отрасль новых кадров.

Как отметили в пресс-службе, принятые меры позитивно сказываются на демографической ситуации: уровень общей смертности снизился за 2019 год на 2%, младенческой - на 25,5%, детской – на 28,2%. При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни в регионе в 2019 году по предварительным данным составит 73,4 года

"В этом году мы обновили несколько поликлиник, построили пять ФАПов и один офис врача общей практики. В 2020 году планируется создать еще около 15 фельдшерско-акушерских пунктов и офис врача общей практики. Мы также планируем приобретать передвижные медицинские комплексы. В настоящее время таких в регионе четыре. До 2024 года мы закупим еще 31 мобильный комплекс разной комплектации для осмотра больных, проведения профилактической работы и обследований", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко.

Он также добавил, что 2019 год ознаменовался для области яркими событиями в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями. В частности, в рамках клинической апробации начал работу Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России в Димитровграде, реализован проект создания Центра термотерапии на базе областного клинического онкологического диспансера.