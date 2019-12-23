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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-23T16:40+0300
https://ria.ru/20191223/1562732331.html
Cредняя продолжительность жизни в Ульяновской области выросла до 73,4
https://cdn24.img.ria.ru/images/98689/72/986897271_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_7499419263e846c0f1931246e216e52f.jpg
РИА Новости

Cредняя продолжительность жизни в Ульяновской области выросла до 73,4

16:40 23.12.2019
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© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в Ульяновской области, по предварительным данным на 2019 год, выросла до 73,4 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По поручению губернатора Сергея Морозова в области реализуется комплекс мер, направленных на решение задач по улучшению демографических показателей, обозначенных в нацпроекте "Здравоохранение". В их числе - ремонт медучреждений, обновление оборудования и санитарного транспорта, внедрение новых высокотехнологичных технологий, в том числе на основе государственно-частного партнерства, привлечение в отрасль новых кадров.
Как отметили в пресс-службе, принятые меры позитивно сказываются на демографической ситуации: уровень общей смертности снизился за 2019 год на 2%, младенческой - на 25,5%, детской – на 28,2%. При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни в регионе в 2019 году по предварительным данным составит 73,4 года
"В этом году мы обновили несколько поликлиник, построили пять ФАПов и один офис врача общей практики. В 2020 году планируется создать еще около 15 фельдшерско-акушерских пунктов и офис врача общей практики. Мы также планируем приобретать передвижные медицинские комплексы. В настоящее время таких в регионе четыре. До 2024 года мы закупим еще 31 мобильный комплекс разной комплектации для осмотра больных, проведения профилактической работы и обследований", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко.
Ульяновск. Архивное фото
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Он также добавил, что 2019 год ознаменовался для области яркими событиями в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями. В частности, в рамках клинической апробации начал работу Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России в Димитровграде, реализован проект создания Центра термотерапии на базе областного клинического онкологического диспансера.
"Планируется, что до конца года учреждение откроет двери для пациентов. Также в этом году организованы дневные стационары для оказания помощи онкопациентам в трех территориальных поликлиниках, в центральной городской клинической больнице, горбольнице №3 и центральной медико-санитарной части имени В.А. Егорова. В 2020 году мы приступим к открытию центров амбулаторной онкологической помощи в регионе – это важные компоненты нацпроекта. Работа этих подразделений позволит не только повысить доступность и качество медпомощи онкобольным, но и освободить больничные койки для тяжелых пациентов, что также положительно отразится на продолжительности жизни населения", - отметил министр.
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Ульяновская областьЗдоровье - ОбществоСергей Морозов (политик)
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