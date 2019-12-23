"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати

На кадрах видно, как в помещение врываются вооруженные "спецназовцы" в масках и заставляют некоторых посетителей лечь на пол. Затем они заявляют, что якобы обнаружили в сумке рэпера оружие и деньги.
"Я, надо сказать, не сразу понял, что вообще происходит, так как в Штатах такие вещи случаются, и лучше в эти моменты вообще не дергаться".
Вскоре "спецназовцы" признались, что они просто разыграли музыканта. Одним из них оказался пранкер Виталий Здоровецкий.
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