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Культура
2019-12-23T19:39+0300
https://ria.ru/20191223/1562732198.html
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
https://cdn22.img.ria.ru/images/150886/77/1508867783_0:0:2612:1469_1036x0_80_0_0_b4f99fdeb2836309e2271908a3298a26.jpg
РИА Новости

"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати

16:37 23.12.2019 (обновлено: 19:39 23.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певец Тимати. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский рэпер и продюсер Тимати стал жертвой пранка в своей бургерной в Лос-Анджелесе, организованного бизнес-партнером. Видео музыкант разместил в Instagram.
На кадрах видно, как в помещение врываются вооруженные "спецназовцы" в масках и заставляют некоторых посетителей лечь на пол. Затем они заявляют, что якобы обнаружили в сумке рэпера оружие и деньги.

"Я, надо сказать, не сразу понял, что вообще происходит, так как в Штатах такие вещи случаются, и лучше в эти моменты вообще не дергаться".

Певец Тимати. Архивное фото
Тимати
Вскоре "спецназовцы" признались, что они просто разыграли музыканта. Одним из них оказался пранкер Виталий Здоровецкий.
Певец Тимати
11 июня, 17:44
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КультураШоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)РоссияСША
Популярные комментарии
Сам придумал, сам и видео снял. Когда с песнями не клеится и такое шоу сойдёт. Оригинальность на высоте.
23 декабря, 18:21
Руслан Петров
3530011
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