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Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса
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РИА Новости

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

16:37 23.12.2019 (обновлено: 18:42 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.
К Путину на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий обратились со словами, что в последнее время сильно ужесточились требования по пожарной безопасности. Президента попросили дать поручение, чтобы излишние нормы были убраны, потому что они мешают развиваться.
"То, что вы сказали, это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно. Поэтому такие распоряжения уже даны. Мы же к концу 2020 года - 1 января 2021 года должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед", - сказал президент.
Он добавил, что нужно, чтобы министерство сельского хозяйства, вице-премьер, курирующий отрасль, активно поработали в этом сегменте. "Для меня самого это все удивительно. Десятилетиями все так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется. Как раз над этим сейчас и работаем", - заключил Путин.
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271601033
Обсудить 11
Владимир ПутинРоссияАдыгеяЭкономика
Популярные комментарии
и не прошло 20 лет.... Ну теперь попрёт малый и средний бизнес.....:)
23 декабря, 16:40
Peter Peterson
1180202
19 лет боролся с ценами на бензин , цены побороли Путина , так же и с малым бизнесом ........ Душат его , налогами и поборами , часто просто отжимают .
23 декабря, 18:46
Василий Алибабаевич
1200002
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