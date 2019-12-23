Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если НДС для сельхозпроизводителей создает сложности, то можно обсудить возврат к единому сельхозналогу, но нужно все проанализировать.
Президент отметил, что НДС ввели в значительной степени по просьбе самих сельхозпроизводителей, поскольку крупные предприятия-переработчики отказывались брать продукцию фермерских хозяйств из-за того, что они не включены в систему НДС, и те предприятия-переработчики, которые берут продукцию фермеров, исключаются из системы возврата НДС.
"Поэтому мы, просто идя навстречу сельхозпроизводителям, ввели НДС и для них, они сами просили, примерно на таких же мероприятиях... Если вы считаете, что это усугубляет ситуацию, а не улучшает ее, то надо все проанализировать еще раз в комплексе. Тоже давайте будет одним из вопросов на Госсовете", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
Президент также отметил, что надо проанализировать, как в целом эта система работает по стране.
"Если это создает дополнительные сложности, наверное, можно и назад вернуться. Но если это опять отбросит туда, где были и с чего начинали... тогда может быть и не надо этого делать", - заявил Путин.