Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу

"Поэтому мы, просто идя навстречу сельхозпроизводителям, ввели НДС и для них, они сами просили, примерно на таких же мероприятиях... Если вы считаете, что это усугубляет ситуацию, а не улучшает ее, то надо все проанализировать еще раз в комплексе. Тоже давайте будет одним из вопросов на Госсовете", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.