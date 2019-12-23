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Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу
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РИА Новости

Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу

16:34 23.12.2019 (обновлено: 16:50 23.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если НДС для сельхозпроизводителей создает сложности, то можно обсудить возврат к единому сельхозналогу, но нужно все проанализировать.
Президент отметил, что НДС ввели в значительной степени по просьбе самих сельхозпроизводителей, поскольку крупные предприятия-переработчики отказывались брать продукцию фермерских хозяйств из-за того, что они не включены в систему НДС, и те предприятия-переработчики, которые берут продукцию фермеров, исключаются из системы возврата НДС.
"Поэтому мы, просто идя навстречу сельхозпроизводителям, ввели НДС и для них, они сами просили, примерно на таких же мероприятиях... Если вы считаете, что это усугубляет ситуацию, а не улучшает ее, то надо все проанализировать еще раз в комплексе. Тоже давайте будет одним из вопросов на Госсовете", - сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
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Президент также отметил, что надо проанализировать, как в целом эта система работает по стране.
"Если это создает дополнительные сложности, наверное, можно и назад вернуться. Но если это опять отбросит туда, где были и с чего начинали... тогда может быть и не надо этого делать", - заявил Путин.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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