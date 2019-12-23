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Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
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РИА Новости

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

16:29 23.12.2019 (обновлено: 19:34 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса "Зелёный Дом" в поселке Супс. 23 декабря 2019
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса "Зелёный Дом" в поселке Супс. 23 декабря 2019
ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который взял палку колбасы на выставке сельхозпродукции в Адыгее.
Президент посетил выставку после осмотра тепличного комплекса "Зеленый дом" по выращиванию роз в Адыгее. На агроэкспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас. Одну из палок колбасы, лежащую на столе, во время осмотра выставки взял шедший за главой государства полпред Устинов.

"Колбасу положите", — обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.

Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", — добавил президент, немного перефразировав известное выражение Остапа Бендера.
Позже Путин, совершающий рабочую поездку по Адыгее, начал в республике встречу с представителями общественности и работниками АПК по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
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Владимир УстиновВладимир ПутинАдыгеяОбщество
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