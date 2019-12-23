Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее. "Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин. Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5

Президент посетил выставку после осмотра тепличного комплекса "Зеленый дом" по выращиванию роз в Адыгее. На агроэкспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас. Одну из палок колбасы, лежащую на столе, во время осмотра выставки взял шедший за главой государства полпред Устинов.