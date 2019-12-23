Власти Златоуста объяснили выступление взвода спецназа в школе

Спецназ ФСИН во время церемония посвящения школьников в ряды кадетского движения. Стоп-кадр видео

Спецназ ФСИН во время церемония посвящения школьников в ряды кадетского движения. Стоп-кадр видео

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Администрация школы Администрация школы Златоуста , где группа быстрого реагирования одной из колоний устроила показательное выступление, каждый год придумывает интересный сценарий при посвящении в кадеты, в этом году была именно такая программа, ничего страшного в этом нет, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы городской администрации.

Как сообщили СМИ, в школе №21 Златоуста на линейке взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как следует держать строй и наносить удары: "Палкой сверху бей!", "Палкой снизу бей!" Журналисты отмечают, что выступление состоялось в ходе церемонии посвящения детей в кадеты и возмутило некоторых родителей.

В пресс-службе ГУФСИН России по региону уточняли, что показательное выступление состоялось "по приглашению руководства школы". Во время выступлений были продемонстрированы действия группы быстрого реагирования исправительной колонии №25 при возникновении чрезвычайных ситуаций.

"Ничего страшного не произошло. Было традиционное мероприятие - посвящение в кадеты (школа работает с кадетским движением), приуроченное к 12 декабря, Дню Конституции Российской Федерации. Школа сотрудничает со многими социальными партнерами, техникумами, казаками, МЧС, в том числе и с ИК-25. Они продемонстрировали показательное выступление, чтобы показать тактические навыки, элементы рукопашного боя. Каждый год руководство школы придумывает интересный сценарий…", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в школе состоялось торжественное посвящение в кадеты учащихся 5-х классов, образовательная организация принимает в кадеты учащихся уже восемь лет.

Также, по ее данным, между школой и ИК-25 заключено соглашение на социальное партнерство в сфере профориентационной работы и кураторство кадетского движения. Показательные выступления прошли в рамках патриотического воспитания молодежи, положительного отношения к службе в уголовно-исполнительной системе, пояснила она.

Кроме того, по сведениям администрации, в посвящении в кадеты учащихся школы №21 приняли участие кадеты казачьего кадетского корпуса "Златоустовский индустриальный колледж имени Аносова", которые продемонстрировали навыки владения шашкой.

По словам представительницы администрации, в Златоусте существуют кадетские классы различной направленности: юнармейцы, МВД, МЧС, кадетский класс следственного комитета, пограничного управления ФСБ, для которых социальные партнеры демонстрируют профориентационные навыки, спортивную подготовку, отметила она.