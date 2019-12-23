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Религия и мировоззрение
2019-12-23T16:28+0300
https://ria.ru/20191223/1562731455.html
МИД КНР: свобода вероисповедания в Китае - дело только китайцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/152039/14/1520391463_0:314:2523:1733_1036x0_80_0_0_26fc3449e49c0bf3fc8b47661e3ad50f.jpg
РИА Новости

МИД КНР: свобода вероисповедания в Китае - дело только китайцев

16:25 23.12.2019 (обновлено: 16:28 23.12.2019)
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© РИА Новости / Л. Бергольцев / Перейти в фотобанкУчасток Великой Китайской стены в районе Пекина
Участок Великой Китайской стены в районе Пекина
© РИА Новости / Л. Бергольцев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Китай призывает США "заниматься своими делами" и прекратить вмешательство в его внутреннюю политику под предлогом защиты свободы вероисповедания, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее госдепартамент США признал Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан "странами, которые вызывают особую озабоченность" из-за систематических продолжающихся нарушений свободы.
"Только китайский народ имеет право высказываться относительно ситуации с соблюдением свободы вероисповедания в Китае. Китайская сторона настоятельно призывает США трезво оценивать и уважать факты, заниматься своими делами и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом религии", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он добавил, что действия США игнорируют факты и являются абсолютно безосновательными.
"Китайская сторона выступает решительно против этого", - заявил Гэн Шуан.
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
18 декабря, 17:01Религия и мировоззрение
МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории
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Религия и мировоззрениеМИД КНРрелигия
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