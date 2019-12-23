МИД КНР: свобода вероисповедания в Китае - дело только китайцев

ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Китай призывает США "заниматься своими делами" и прекратить вмешательство в его внутреннюю политику под предлогом защиты свободы вероисповедания, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Только китайский народ имеет право высказываться относительно ситуации с соблюдением свободы вероисповедания в Китае. Китайская сторона настоятельно призывает США трезво оценивать и уважать факты, заниматься своими делами и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом религии", - заявил на брифинге Гэн Шуан.