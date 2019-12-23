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Путин заявил, что программа развития АПК будет продолжена
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РИА Новости

Путин заявил, что программа развития АПК будет продолжена

16:24 23.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа развития агропромышленного комплекса в РФ будет продолжена.
"Мы будем продолжать дальше, естественно, госпрограмму развития сельского хозяйства. Со следующего года у нас начинает работать новая программа по развитию сельских территорий. Ну, вы наверняка об этом знаете. Объем финансирования очень большой, за два с лишним триллиона. Триллион непосредственно из федерального бюджета", - сказал он на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
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