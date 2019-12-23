Путин заявил, что программа развития АПК будет продолжена

"Мы будем продолжать дальше, естественно, госпрограмму развития сельского хозяйства. Со следующего года у нас начинает работать новая программа по развитию сельских территорий. Ну, вы наверняка об этом знаете. Объем финансирования очень большой, за два с лишним триллиона. Триллион непосредственно из федерального бюджета", - сказал он на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.